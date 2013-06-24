11 серпня, напередодні міжнародного Дня молоді, за участі Міністра соціальної політики Оксани Жолнович відбулося відкриття Національного офісу дітей та молоді «ДійМо». Про це повідомляє Урядовий портал.

Новостворений Офіс «ДійМО» буде функціонувати як консультативно-дорадчий орган при Мінсоцполітики.

Учасники Офісу (молодь від 16 до 35 років з досвідом перебування в інституційних закладах або сімейних формах виховання) матимуть унікальну можливість напряму взаємодіяти з Міністерством. Вони зможуть ініціювати запровадження проектів, спрямованих на підтримку дітей, особливо тих, які мали досвід інституційного догляду (виховувались не в родині, в якій народились). Отримають досвід роботи над нормативними актами Мінсоцполітики, зможуть брати участь в їхньому обговоренні та опрацюванні тощо.

Власне сам проект «ДійМо» з'явився з ініціативи вихованців інтернатів, дитячих будинків та прийомних сімей, які готові долучатися до покращення політики у сфері прав дітей.

Серед завдань, які ставить перед собою Міністерство, розпочинаючи співпрацю з Національним офісом дітей та молоді, – формування змін у соціальній політиці відповідно до потреб та інтересів дітей, інтегрування дітей, що мають досвід перебування в інституційних закладах, у суспільне життя, їх підтримка на різних етапах, розвиток спільноти наставників, об’єднання зусиль держави, громадськості і бізнесів навколо інтересів дітей.

«Ідея відкрити офіс «Діймо» з’явилася в ініціативної молоді. І ми, в Міністерстві, їх радо підтримали. Серед них – різні діти: з родин Героїв, з будинків сімейного типу, інституцій та прийомних сімей. Їх об'єднує бажання говорити про свої потреби та спільно шукати рішення. І ми готові дати можливість молоді діяти і впливати на державному рівні. Нам важливо чути про їхні проблеми та потреби від них самих”, - зазначила Оксана Жолнович.

Лідер ініціативної групи Кирило Невдоха розповідає про бачення діяльності Офісу: «Сьогодні ми презентували “ДійМо”, і важливо, що ця подія була не “про дітей”, а разом з дітьми. Ми обговорили, що частина рішень працюють, а частину – потрібно вдосконалювати. Відтепер ми працюватимемо разом, станемо платформою, яка буде моніторити, формувати запити дітей та молоді по всій країні. І я думаю, що разом ми вийдемо на рішення, які дійсно будуть враховувати найкращі інтереси дітей та молоді».

На заході були присутні голова Національної соціальної сервісної служби Василь Луцик та керівниця координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова. Зі свого боку ці організації також готові підтримувати та сприяти діяльності Офісу.