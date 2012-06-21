Голова Запорізької ОДА затвердив висновок щодо відповідності Конституції та законам України проектів рішень стосовно добровільного об'єднання територіальних громад Приазовської селищної ради і Шевченківської сільради Приазовського району у Приазовську селищну об'єднану територіальну громаду.
Приазовська селищна об’єднана територіальна громада з центром у селищі міського типу Приазовське розташовуватиметься в межах Приазовського району. До її складу ввійдуть територіальні громади смт Приазовське, сіл Новоіванівка, Таврійське, Гамівка, Вишневе, Білорічанське Приазовської селищної ради, сіл Шевченка, Петрівка Шевченківської сільської ради Приазовського району. Кількість населення Приазовської селищної об'єднаної територіальної громади налічує 7776 осіб, що становить 64,02 відсотка кількості населення (12148 осіб) територіальних громад, які мали увійти до цієї об'єднаної територіальної громади згідно перспективного плану формування територій громад Запорізької області.