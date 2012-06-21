Курортні містечка і села Запорізької області велику увагу приділяють не лише побуту відпочивальників, а й їх активному та змістовному дозвіллю.
Ще у травні в області провели другий туристичний фестиваль «Запоріжжя — місце щастя», організований департаментом культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації. І відчули, що він справді посприяв розширенню кола ділових партнерів турфірмам краю, а гостей зорієнтував у виборі місць літнього відпочинку.
У Бердянську для активних туристів діють екстремальні атракціони, дискотеки, аквапарк, зоопарк, дельфінарій, оглядове колесо на Приморській площі. Тут щотижня проводять концерти й фестивалі. Уже відбулися ХХІІ всеукраїнські фестивалі дитячої творчості «Тот-топ», дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва «Зірки Азова», «Три кити в океані дитячих талантів», «Мистецтво та море без кордонів», міжнародний фестиваль-конкурс «Зірки пекторалі». На 17 серпня заплановано Скрябінфест «Пророк», на 26 серпня — фестиваль народної пісні «Пісня — душа народу» тощо.
Кирилівка вважається молодіжним центром Азовського моря. Цей курорт динамічно розвивається. На двох косах розташували дискотеки, сафарі-парк, аквапарк, з’явилися безкоштовні відкриті спортмайданчики. У селищі вже відбулися всеукраїнський «Кирилівка фест», волейбольний турнір, міжнародний турнір із шашок. У серпні на глядачів чекають міжнародний фестиваль-конкурс Art-waves та інші заходи.
Приморськ провів рок-фестиваль і театралізоване купальське свято, фестивалі дитячого мистецтва. Унікальна «Зелена садиба Атманаю» разом зі студентами-волонтерами пропонує програми з вивчення іноземної мови, заняття народних майстрів, вчителі-волонтери проводять заходи з підвищення мотивації саморозвитку, тривають спортивні змагання.
На узбережжі Азовського моря активно розвивають затишні невеличкі місця відпочинку. Селище Набережне Приморського району пропонує відвідати ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Обитічна коса». Село Охрімівка сподобається тим, хто любить тихий відпочинок. Це унікальне місце для фотополювання на птахів, які гніздяться на території гідрологічного заказника «Молочний лиман». У селі Миронівка запропонують приємні лікувальні процедури обгортання морськими водоростями. Приморський Посад, Степанівка Перша та інші села на узбережжі Азовського моря поступово стають відомими далеко за межами краю.
В області буде ще чимало цікавих заходів, на які туристам варто завітати в серпні на шляху до моря. У селі Салтичія 5 серпня планують провести фестиваль скіфської звитяги «Золотий акінак», у Новоолександрівці — «Козацьке коло», в Гуляйполі — мистецький фест «Грона творчості», в Михайлівці — свято обжинків. Тож туристи мають змогу не лише оздоровитися, а й стати учасниками цікавих заходів.