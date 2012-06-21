У селі Новогригорівка Волноваського району Донецької області, яке тривалий час залишалося відрізаним від райцентру та всієї України, нарешті відновили транспортне сполучення. Завдяки зусиллям активістів гуманітарної організації ADRA та місії «Проліска» тут відтепер курсує соціальний автобус, яким жителі віддаленого села мають змогу двічі на місяць безплатно їздити до райцентру.
Значення регулярного маршруту важко переоцінити, оскільки в селі не працює фельдшерський пункт, найближчий банк і пошта також розташовані у Волновасі, до якої понад півсотні кілометрів. Отож раніше, щоб туди дістатися і отримати медичні, банківські чи адміністративні послуги, люди змушені були платити за місце у приватному автомобілі 600 гривень. І це попри те, що більшість жителів Новогригорівки живуть на мінімальну пенсію.
Безплатні перевезення жителів віддаленого прифронтового села здійснюють у межах проєкту «Відновлення житла та надання необхідної допомоги людям, які постраждали внаслідок конфлікту на сході України» за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.