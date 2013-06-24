Жителі Херсонщини, які вимушено евакуюються з населених пунктів через загрозу затоплення, можуть знайти житло в безпечних районах країни, скориставшись програмою «Прихисток».

Оголошення про надання прихистку розміщують люди — власники житла. Тому кожен переселенець може знайти тимчасове безкоштовне житло у будь-якому регіоні України на кілька днів чи на довший період.

За умовами програми, ті, хто надав прихисток, отримають компенсацію від держави на сплату комунальних послуг. Щоб побачити пропозиції вільного житла, достатньо зареєструватися на сайті «Прихисток» і за допомогою системи фільтрів підібрати помешкання, а після обрання потрібного варіанта зв’язатися із власником.

«Прихисток» — волонтерська ініціатива. Її першого дня повномасштабного вторгнення започаткувала народний депутат України Галина Янченко. Пізніше програма одержала урядову підтримку.

Відповідно до рішення Кабінету Міністрів, Мінреінтеграції визначено відповідальним виконавцем проєкту «Прихисток». Міністерство веде відповідний облік та координує компенсацію витрат за прихисток переселенців.