У Кременчуці відкрили оновлене амбулаторно-поліклінічне відділення обласного онкологічного диспансеру, реконструкція якого обійшлася торік обласному бюджету в понад 4,5 мільйона гривень. Немалі кошти сюди вклали й місцеві підприємства-спонсори.
З урахуванням невтішної статистики цього захворювання, для його профілактики й раннього діагностування, у наддніпрянському місті планують створити сучасну діагностичну базу. Тож оновлене приміщення відділення, рентгенологічної служби і лабораторії стало першим кроком до цього.
— Домовленість про будівництво сучасного діагностичного центру є, — сказав присутній на церемонії голова Полтавської ОДА Валерій Головко. — Він потрібен саме у Кременчуці, бо показник захворюваності на цю недугу у місті вищий, ніж в області та Україні загалом.
Побував голова Полтавської облдержадміністрації і в Шишаках, де відкрили реконструйований Центр первинної медико-санітарної допомоги тамтешньої селищної ради. Ремонт обійшовся у понад шість мільйонів гривень. Нині заклад може приймати до 160 чоловік на добу, що цілком покриває потребу місцевої громади у медичних послугах, сказав головний лікар установи Олександр Іващенко. Задоволений і персонал, у таких умовах працювати значно приємніше.
— Нині радикально змінилися не тільки умови нашої праці, а й технічне оснащення закладу, — каже медсестра Любов Павлова. — Бо раніше бракувало діагностичних апаратів.
Як розповів голова Шишацької об’єднаної територіальної громади Олександр Тутка, відкриття Центру є результатом спільної праці громади, районної та обласної влад. Також Валерій Головко перевірив хід реконструкції Центру дозвілля, який у Шишаках облаштовують на території музею-заповідника Миколи Гоголя.
— Роботи у колишньому Будинку культури, який має перетворитися на Центр дозвілля при музеї, тільки розпочалися, — поінформував начальник управління капітального будівництва Полтавської обласної держадміністрації Тимофій Голбан. — Із запланованих 23 мільйонів гривень маємо сім. Плануємо до кінця 2017-го виконати зовнішнє оздоблення та облаштувати інженерні мережі.
Відкрити культурний осередок заплановано до 210-річчя від дня народження письменника, у 2019 році.