В ефірі національного телемарафону Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук вкотре закликала батьків вивозити дітей із районів з інтенсивними ворожими обстрілами. Про це повідомляє Урядовий портал.

Віце-прем’єр-міністр додала, що держава зробить усе можливе для соціалізації евакуйованих дітей у приймаючих громадах.

В першу чергу це стосується дітей, які виїжджають у межах примусової евакуації.

За словами посадовиці, представники територіальних громад та обласних військових адміністрацій подбають про те, аби діти-ВПО були зараховані до шкіл та садочків у приймаючих громадах.

Віце-прем’єр-міністр порадила віддавати перевагу саме офлайн-навчанню, аби серед своїх однолітків дітям було легше адаптуватися на новому місці.

Посадовиця також наголосила, що виїхати з дитиною може будь-хто з рідних. Але краще – виїжджати всією родиною.