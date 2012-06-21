Спеціалісти Запорізького обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді провели семінар-тренінг для 22 прийомних батьків та батьків-вихователів із 11 сільських районів Запорізької області. Навчання є частиною системної роботи центру підвищення кваліфікації батьків у вихованні прийомних дітей.
Кожен із прийомних батьків та батьків-вихователів проходить їх один раз на два роки. Нинішнього року ще 80 батьків пройдуть семінари-тренінги.
Під час семінару, який проходив у формі навчання-тренінгу, учасники мали можливість поглибити знання з питань догляду, виховання і розвитку прийомних дітей, дітей-вихованців, удосконалити вміння налагоджувати стосунки в сім’ї, навчалися сімейної етики. Дії фахівців, залучених до навчання, спрямовані на надання комплексної психологічної, соціально-педагогічної, медичної, юридичної, інформаційної допомоги учасникам для підвищення їх виховного потенціалу.
Учасники заходу розглянули найбільш актуальні питання, які виникають у прийомних родинах, зокрема мотивація та стимуляція прийомних дітей, юридичний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, їх майнових прав, підтримка життєдіяльності прийомних сімей, дитбудинків сімейного типутощо.