З початком функціонування безвізового режиму між Україною та ЄС на польсько-українському кордоні зросте кількість відмов у в'їзді, тому що безвізовим режимом намагатимуться скористатися особи, яким раніше могло б бути відмовлено у в'їзді ще на етапі отримання візи. Про це інформує Прикордонна служба Польщі у відповідь на інформаційний запит Укрінформу.
«У результаті запровадження безвізового режиму тягар перевірки мети в'їзду лягатиме на плечі винятково прикордонників, які виконуватимуть завдання у процесі прикордонної перевірки. А перевірка мети в'їзду на територію Польщі є одним з найважливіших елементів прикордонного контролю з точки зору безпеки країни. Ми передбачаємо, що в результаті скасування візового режиму на кордоні з'явиться більше подорожуючих, які за нинішніх умов не отримали б візи, тож зросте кількість відмов в'їзду на територію Польщі», — інформують польські прикордонники.
Торік польські прикордонники не впустили до країни 22 тисячі 864 громадянина України.