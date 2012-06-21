З початку року прикордонники Бердянського загону припинили 18 фактів порушення прикордонного режиму та 6 фактів перевищення встановленого терміну перебування іноземними громадянами на території Україні.
Також, попри неодноразове інформування щодо порядку перетину адмінмежі із анексованим Кримом, іноземні громадяни, зокрема з країн-постачальників незаконних мігрантів, продовжують порушувати чинне законодавство. Тільки з початку року в контрольному пункті «Чонгар» прикордонники припинили 22 факта порушення порядку перетину адмінмежі із тимчасово окупованою територію Крим та з цих же причин заборонили в’їзд на територію України терміном на 3 роки громадянину Вірменії, громадянину Таджикистану та п’ятьом громадянам Узбекистану.