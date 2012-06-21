Прикордонники Бердянського загону продовжують здійснювати комплекс заходів щодо недопущення переміщення заборонених товарів, у тому числі і контрабанди, через адмінмежу із тимчасово окупованою територією АР Крим. Так, тільки з початку року прикордонники у контрольному пункті «Чонгар» спільно із представниками фіскальної служби виявили більше 45 випадків переміщення товарів із порушеннями.
Здебільшого це товари народного споживання та продукти харчування, які громадяни везли на анексовану територію Криму. Загальна суми оцінки виявлених товарів становить понад 200 тисяч гривень. Усі виявлені товари встановленим порядком передані представникам фіскальної служби для прийняття подальшого правового рішення. А у більшості випадків, особам, які перевозили товари із порушеннями, згідно чинного законодавства, відмовлено у перетині адмінмежі із тимчасово окупованим Кримом.