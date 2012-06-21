Унікальну шийну прикрасу гердан створила Наталя Мудрик з Кривого Рогу. Це найбільша у світі прикраса з бісеру. Раніше її авторка такою творчістю не займалася, а працювала у міліції. Та одного разу під час затримання порушника вона зазнала серйозної травми хребта. Інвалідність змусила залишити небезпечну службу, але не завадила зайнятися кульовою стрільбою. Та й ще стати майстром спорту України міжнародного класу. Наталя Мудрик — 11-разова чемпіонка України, чемпіонка Європи, срібна призерка чемпіонату світу. Та й тут не обійшлося без травмування. Під час одного з тренувань спортсменка пошкодила біцепс. У лікарні Наталя і захопилася рукоділлям. Два роки майстриня планувала створити великий гердан: детально розробляла схему майбутнього виробу, підраховувала кількість бісеру, підбирала кольори тощо. Нарешті у січні 2016-го розпочала роботу. Днями унікальний гердан завершено. Він восьмиколірний, має 1920 грамів ваги і понад 3 метри завдовжки.
«Я українка, тому хотіла встановити рекорд з національним виробом. ¢ердан саме такий. Це прикраса у вигляді вузької стрічки. Її виготовляють з кольорових намистин, що утворюють геометричний орнамент. Свою прикрасу я назвала «Барвиста Україна», — каже Наталя. І додає, що спершу робила з бісеру маленькі прикраси. Багато дарувала людям. Її роботи є й за кордоном. Щодо цього велета, сподівається майстриня, що її витвір прикрасить якийсь музей національної культури.
Наталя Мудрик подала заявку на встановлення національного рекорду. А в Книзі рекордів Гіннесса вже перевірили, що такої великої шийної прикраси у світі ще ніхто не створював. Отже «Барвиста Україна» — рекордсменка.