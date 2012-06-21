Як повідомляв у попередньому номері «Урядовий кур’єр», на черговому засіданні Кабінету Міністрів НАК «Нафтогаз України» отримав від уряду рекомендацію забезпечити громадян-споживачів безплатними газовими лічильниками. Голова нацкомпанії Андрій Коболєв оперативно зібрав брифінг, на якому пояснив: встановлення газових лічильників споживачам силами «Нафтогазу» залежатиме і від надання коштів у фінплані, затвердженому акціонером компанії, і від законодавчого регулювання видачі споживачам довідок про те, що немає заборгованості.

За словами Андрія Коболєва, компанії, які постачають газ для населення (облгази, газзбути), навмисно блокують видачу споживачам таких довідок, що унеможливлює перехід клієнта до інших постачальників, зокрема газопостачальних компаній групи НАК «Нафтогаз України». А чинний кодекс, затверджений незалежним регулятором НКРЕКП, передбачає умову про надання споживачем довідки про відсутність заборгованості.

«Ми зацікавлені зробити це якомога швидше, тому що обсяги газу, які надміру нараховують споживачеві, йдуть з нашого балансу. У цьому разі страждають і споживачі, які переплачують, і «Нафтогаз», який за завищеними цінами віддає більше газу, ніж потрібно споживачеві», — цитує Андрія Коболєва УНІАН.

На думку голови НАК, найпростіше джерело додаткових доходів — зменшення дивідендного навантаження на НАК «Нафтогаз».

«Ми платимо велику кількість відрахувань, можливо, буде доцільно, якщо так вважатиме наш акціонер, спрямувати частину дивідендів на встановлення лічильників», — зазначив він.

До речі, днями до корпункту «Урядового кур’єра» на Рівненщині зателефонував наш постійний читач Дмитро Супрунюк із селища Демидівка (свого часу газета допомогла йому врегулювати проблемну ситуацію).

Пенсіонер стривожений: квитанцію на сплату за газ за жовтень він отримав із так званим коригуючим коефіцієнтом. Приміром, у січні це для нього 1,09, у лютому — 1,08, у травні — 1, 01 і лише в липні 1. Загалом виходить, що від грудня 2015-го по вересень 2018-го його родина заборгувала за… 454 кубометри газу! Найважче, звичайно, людям, у яких немає лічильників. Але в ситуації Дмитра Семеновича, який має лічильник у власному будинку, що опалює газом, різниця майже півтисячі кубів. Людина, котра усе життя пропрацювала в газовому господарстві, не полінувалася з’ясувати, звідки, як кажуть, ростуть тут ноги:

— Обсяг газу, спожитого за осінньо-зимово-весняний періоди останніх трьох років, помножили на підвищувальний коефіцієнт, згідно з методикою приведення об’єму природного газу до стандартних умов. І ці «стандартні умови» було затверджено наказом Мінпаливенерго №116 ще (увага!) в лютому 2004 року. І в ньому воскресили стандарти знаєте якого? — 1963 року! Але ж тоді в наших кухнях не було ні мікрохвильовок, ні електрочайників. І воду ми підігрівали не в бойлерах, а в каструлях! Та яке тут може бути порівняння: газ коштував копійки! — до глибини душі обурюється 78-річний пенсіонер. — І нині, 56 років потому, в розрахунок беруть ті стандарти! Нонсенс? Звичайно! Тож не дивуюся, що міністр соціальної політики Андрій Рева рекомендує просто не платити тих донарахувань.

До речі, стандартні умови — це стан газу за температури плюс 20 градусів за Цельсієм і тиску 760 міліметрів ртутного стовпчика. Однак у реаліях його транспортують за різних кліматичних умов, а найбільші обсяги споживання припадають на холодну пору року. Тож державний регулятор НКРЕКП заборонив проводити донарахування у платіжках за природний газ. Натомість там пропонують внести зміни до закону про ринок газу, щоб змінити стандартні умови обліку газу з плюс 20 до нуля градусів. А доки цього не відбулося, експерти радять не платити донарахувань і скаржитися до НКРЕКП на порушення ліцензійних умов постачальниками блакитного палива. Дмитро Супрунюк таку скаргу з відповідним обґрунтуванням уже надіслав. Він разом з усією країною чекає розв’язки неприємної історії. І додає: а якщо всі люди, які проклали газогони власним коштом, почнуть вимагати від «Нафтогазу» плату за їх експлуатацію? До чого ми тоді дійдемо? Як на мене, тут нас усіх може врятувати лише здоровий глузд.

А термін встановлення газових лічильників уряд продовжив до 2021 року: хоч, зауважує Андрій Рева, витрати на їх встановлення було закладено в тарифах на газ у попередні роки.

Оксана ГОЛОВКО,

Інна ОМЕЛЯНЧУК,

«Урядовий кур’єр»