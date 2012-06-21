Колекціонувати старовинні речі — дуже шляхетне заняття. А реставрувати їх ще й дуже цікаво. Адже це потребує знань і навичок, як ніщо інше. Старі речі мають багату енергетику, вони глибоко символічні. Важливо зберегти не лише зовнішній вигляд, а зробити річ естетично привабливою. Реставрувати старовинні ляльки — саме таке захоплення прилучанки Ірини Куліш. 2 червня у виставковій залі Прилуцького краєзнавчого музею ім. І.В. Маслова було представлено її першу персональну виставку «Ляльковий світ».
З розповідей майстрині, ще сім років тому вона придбала для доньки Софії першу ляльку, але дівчинці вона не сподобалася. Тож мама вирішила відреставрувати стару іграшку. Відтоді для Ірини це стало справою життя, і запал до такого заняття тільки зростає.
Проте це не всі таланти майстрині. Ірина добре володіє технікою печворк — клаптикового шиття, вишиває хрестиком. Донька намагається брати приклад з мами й створює власні маленькі шедеври. Її картина теж є в музеї.
На виставці представлено 75 ляльок, привезених із Франції, Молдови, Іспанії, Китаю, Америки й Філіппін, які Ірина Куліш відновила. Але це менша частина експонатів, які вийшли в світ. Удома в неї ще велика кількість старовинних ляльок, які чекають на друге життя.
Тож прилучани й гості міста мають змогу поринути в казковий світ ляльок і подивитися на шедеври. Цікаво буде й малюкам, і дорослим. Виставка Ірини Куліш діє по 25 червня, тож усі охочі ще встигнуть завітати до музею й насолодитися красою.
Олеся ДРОБОТ
для «Урядового кур’єра»