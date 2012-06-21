Дощі й грози очікуються переважно у центральних та західних областях. Укргідрометцентр попереджає про погіршення погоди в Україні найближчим часом.

«За даними Укргідрометцентру, вночі 23 травня в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-2°», йдеться у повідомленні синоптиків.

Крім того, вже у вівторок очікуються дощі й грози в західних регіонах, а також на Чернігівщині, Донеччині та Херсонщині.

У середу грози дійдуть і до столиці, а ще за день до центральної України.

Також протягом тижня прогнозують зниження температури у західних та центральних областях.

Рятувальники попереджають про підйом води на Дністрі 23-24 травня на ділянці Галич-Залiщики на 1,3 - 1,8 м. Однак, паводку не прогнозують.