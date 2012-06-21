Українська команда виборола головний приз на престижному міжнародному фестивалі снігової скульптури World Snow Festival, який відбувся в швейцарському гірському селищі Гріндельвальд, повідомляє УНІАН. Команда з чотирьох осіб — Богдан Куцевич, Олексій Пода, Олексій Козак і Джонатан Лайнер — за чотири дні спорудила з брили снігу містичний плащ із посохом. «Темою конкурсу була магія, і ось наша задумка: у глядача повинно виникнути відчуття, що маг щойно пішов, залишивши свої речі, і будь-хто може їх приміряти, — розповів Олексій Пода. — Оскільки багато команд на різних конкурсах роблять скульптури у своєму фірмовому стилі, ми тепер жартуємо, що на наступному змаганні зробимо штани, светр або інший фасон плаща».
У щоденному житті 39-річний Богдан і 35-річний Олексій працюють архітекторами, Олексій Козак займається рекламою, а їхній швейцарський друг Джонатан — аспірант-фізик. Команда зібралася чотири роки тому і вже взяла участь у семи конкурсах — в США, Китаї, Норвегії та інших країнах. За словами хлопців, умови завжди однакові: команда отримує 25-30-тонний куб спресованого снігу розміром 3,5 на 3,5 метра та чотири дні на створення скульптури.
«А далі як пощастить — траплялися камені і навіть пляшки всередині куба. Тому за куб тягнуть жереб. Удача залежить ще й від освітлення на майданчику. Оскільки сонячне світло має велике значення — без нього скульптура не сприймається і зливається із землею. У Гріндельвальді майданчик був оточений гірськими хребтами на висоті 1000 метрів, і сонце потрапляло на нього лише дві години на день. Проте фігура може простояти кілька місяців», — каже Олексій Пода. Теплої пори року хлопці вдосконалюють свою майстерність на конкурсах пісочних скульптур і готуються опанувати крижану скульптуру, а не лише снігову. Далі команда планує взяти участь у конкурсі на оформлення кімнати в знаменитому льодовому готелі в Швеції. Там потрібно зробити все — від ліжка до чашок. За словами снігових дизайнерів, в Україні вони єдина команда такого профілю, і тому доводиться стежити за трендами зарубіжних колег.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»