Вплив підірваної росіянами дамби прослідковується набагато далі Херсонщини: щойно поблизу Нікополя просіла ціла ділянка із залізничним полотном. Приміські поїзди до Нікополя з Кривого Рога, Апостолова, Тимкова Укрзалізниця тимчасово обмежує до Чортомлика. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Завдяки уважності придніпровських залізничників трагедій не сталося, приміські поїзди вчасно скасовані, на відновлення піде орієнтовно 3 дні.

Між Чортомликом і Нікополем для підвезення пасажирів курсуватиме безкоштовний автобус.

На дільниці Чортомлик — Кривий Ріг призначено тимчасовий електропоїзд відправленням з Чортомлика о 19:30, прибуття до Кривого Рога о 21:00. Це означає, що відправлення поїзда №76/75 Кривий Ріг — Київ ми затримаємо на орієнтовно 50 хвилин для пересадки нікопольців.