Стрічки України та світу наповнені новинами про примусову евакуацію десятків тисяч маріупольців на територію росії. Про це повідомляє Урядовий портал.

Окупант із захоплених українських територій і раніше намагався вивозити наших співгромадян до рф. Але наразі масштаби фактичної депортації набувають розмірів примусового переселення, яке колись на нашій землі проводили гітлерівці.

Ситуацію прокоментувала в ефірі телеканалу «Україна 24» Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«Ми звертаємося до міжнародної спільноти із вимогою звернути увагу на цю проблему, оскільки вона набирає загрозливих масштабів: окупанти тисячами силоміць вивозить наших людей», - сказала вона.

Як повідомила Ірина Верещук, Україна бере цю гостру тему під особливий контроль.

Повідомляється, що вже працюють фільтраційні табори у Донецьку, де українців перевіряють, розділяючи на благонадійних та неблагонадійних. Це стосується навіть жінок та дітей.

«Про ці речі слід публічно говорити, адже росія вкотре чинить черговий злочин проти українського цивільного населення», - наголосила Ірина Верещук.