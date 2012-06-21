«Власником землі має стати український фермер. Не холдинг, не іноземець. Власність на землю має належати українському фермеру. Це принципова позиція», — переконаний Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Про це він сказав в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.
Володимир Гройсман наголосив, що уряд лобіює інтереси фермерського руху зокрема через спеціальні програми підтримки. У ці програми, за словами прем’єра, входять компенсація 40% техніки, надання доступних кредитів, заохочення тваринництва, стимулювання створення кооперативів тощо.
У телеефірі Володимир Гройсман висловив думку, що уряд має працювати за принципом реалізації щомісячного плану зміцнення економіки.
«Гадаю, що треба відійти від парадигми життя «від виборів до виборів», бо до них ще рік-півтора. І треба говорити про те, що ми робитимемо щомісяця задля поліпшення життя в країні. У центрі всього має бути наша держава та проблеми людей», — сказав глава уряду. Він наголосив, що бачить своїм завданням запровадження реальних змін.
«Хотів би, аби люди могли згадати, що саме мій уряд зробив: одне-друге-третє», — пояснив Володимир Гройсман. На його думку, важливі кроки — започатковані реформи в пенсійній системі, освіті, медицині, регуляторній сфері. Прем’єр вважає, що Україні необхідно провести технічну модернізацію економіки, бо «ми технологічно застаріла країна».
«Маємо пришвидшити роботу економіки. А це робиться тоді, коли прийдуть інвестиції. Наша сила — в сильній економіці, здатній забезпечити достойну якість життя українців», — наголосив Володимир Гройсман.
Глава уряду зупинився на питанні про свою можливу відставку. «Щотижня в парламенті відповідаю на запитання парламентаріїв. Якщо хтось хоче використати звіт уряду, який ми подали 15 лютого, проти нас, то вийдіть і скажіть: вважаю, що потрібно порушити питання про відставку уряду. Будь ласка, я готовий відповісти і на цей запит», — зазначив Гройсман. Він наголосив, що тиснути на нього погрозами про відставку неможливо, бо він не боїться втратити посаду.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»