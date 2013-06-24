Під час візиту до Оттави британський принц Чарльз отримав у подарунок відому марку “Укрпошти” про російський військовий корабель.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів.

«Ця марка стала символом незламності духу українців, волі до перемоги та вдячності за підтримку нашим партнерам. У той час, як хоробрі українські військові захищають наш дім - Україну, багато наших громадян знайшли прихисток в Канаді», - зазначила Ковалів.

За її словами, члену британської королівської родини марку було передано “від імені Президента України та українського народу”.

У посольстві нагадали, що у рамках королівського візиту до Канади принц Чарльз та герцогиня Камілла відвідали Український православний собор Успіння Пресвятої Богородиці в Оттаві, де зустрілись з українською громадою канадської столиці та українськими дипломатами. Його Високість принц Чарльз та герцогиня Камілла поспілкувалися з українцями, які прибули до Канади шукаючи тимчасово прихистку через війну, ознайомились з українськими культурними традиціями, дбайливо збереженими канадцями українського походження - писанкарством, вишивкою, українськими піснями.

Як повідомлялося, у квітні в Україні було випущено поштову марку«Русскій воєнний корабль, іді…!» на знак вшанування героїзму українських прикордонників з острова Зміїний.