Прем’єрміністр Юлія Свириденко провела нараду щодо ремонту автомобільних доріг з віцепрем’єрміністром з відновлення Олексієм Кулебою, міністром оборони Михайлом Федоровим і міністром фінансів Сергієм Марченком.
Роботи тривають у всій країні: щодня працюють 203 бригади — майже 2000 дорожників. 1 травня завершили основні роботи на міжнародних трасах. Уже виконано 8,5 млн кв. м ремонту, до 1 червня заплановано щонайменше 10 млн з потенціалом збільшення до 12 млн кв. м — це приблизно 45% річного плану.
«Подальші темпи робіт залежать від фінансування. Уряд надав кошти, додатково Мінрозвитку разом з Агентством відновлення працює над залученням ресурсів у межах Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій, щоб нарощувати темпи. Окремий пріоритет — прифронтові регіони, де ремонт уже триває і масштабується», — зазначила Юлія Свириденко.
Прем’єрміністр повідомила, що узгоджено підхід до співфінансування ремонту місцевих доріг разом із громадами та ОВА. Мінрозвитку підготує необхідні зміни на урядове засідання після обговорення, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.