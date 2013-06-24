Прем’єр­міністр Юлія Свириденко провела нараду щодо ремонту автомобільних доріг з віцепрем’єр­міністром з відновлення Олексієм Кулебою, міністром оборони Михайлом Федоровим і міністром фінансів Сергієм Марченком.

Роботи тривають у всій країні: щодня працюють 203 бригади — майже 2000 дорожників. 1 травня завершили основні роботи на міжнародних трасах. Уже виконано 8,5 млн кв. м ремонту, до 1 червня заплановано щонайменше 10 млн з потенціалом збільшення до 12 млн кв. м — це приблизно 45% річного плану.

«Подальші темпи робіт залежать від фінансування. Уряд надав кошти, додатково Мінрозвитку разом з Агентством відновлення працює над залученням ресурсів у межах Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій, щоб нарощувати темпи. Окремий пріоритет — прифронтові регіони, де ремонт уже триває і масштабується», — зазначила Юлія Свириденко.

Прем’єр­міністр повідомила, що узгоджено підхід до співфінансування ремонту місцевих доріг разом із громадами та ОВА. Мінрозвитку підготує необхідні зміни на урядове засідання після обговорення, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.