На Закарпатті цього тижня згадували журналістів, які загинули в російсько-українській війні. На сходах атріуму обласної ради розклали портрети вбитих працівників українських та закордонних ЗМІ, запалили лампадки.

«Історії загиблих вражають. Наприклад, Брента Рено, документаліста зі США, вбили пострілом в потилицю за кермом його автомобіля в неділю 13 березня 2022 року в Ірпені, — розповів ініціатор акції журналіст Павло Білецький. — Макса Левіна, фоторепортера, того самого дня вбито під час висвітлення бою між російськими та українськими військами на Київщині. Його тіло і тіло його друга-військового Олексія Чернишова було знайдено 1 квітня в лісі біля Гути-Межигірської, на північ від Києва».

За даними Національної спілки журналістів України, під час війни загинули чотири десятки працівників ЗМІ, які перебували у складі ЗСУ. Загалом же життя віддали, висвітлюючи воєнні дії, близько 100 журналістів, з них 12 — іноземні. Серед них знімальна група Fox News у складі П’єра Закжевського й Олександри Кувшинової. Їх розстріляли 14 березня 2022 року в селі Горенка під Києвом.

Автор документального фільму Mariupolis (2016) Мантас Кведаравічюс із Литви приїхав у Маріуполь напередодні 24 лютого 2022-го. Тіло Мантаса було знайдено в цьому місті 2 квітня зі слідами двох вогнепальних поранень.

Учасники акції згадали і про закарпатських масмедійників, які й нині воюють, — газетярів Ярослава Галаса та Петра Поліху, фотокореспондентів Павла Білецького та Сергія Гудака. Нещодавно повернувся із фронту після операції для проходження реабілітації журналіст Роман Сенишин. Підтримуючи зв’язок із колегами, всі вони розповідають, що вірять у перемогу і роблять усе, що можуть, для її досягнення.

На думку учасників зібрання, професія журналіста стає вкрай небезпечною, тож представники медіа потребують додаткового захисту від держави. Журналістська спільнота краю підписала звернення до Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука із проханням повернути до розгляду внесений торік законопроєкт №7252, який фактично прирівнює журналістів, котрі загинули, зазнали каліцтв та працюють, висвітлюючи війну з лінії фронту та прифронтових територій, до військових.

Закарпатські журналісти долучилися до ініціативи Асоціації журналістів Польщі та Європейської федерації журналістів щодо визнання відповідними європейськими інституціями російських пропагандистів кисельова, соловйова, скабєєвої та інших, причетними до масових убивств українців через їхні прямі заклики до вбивств.