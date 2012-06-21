Запровадження нової спеціальності «Врегулювання конфліктів та медіація» у Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» схвально оцінив керівник федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркхальтер. Важливо, що це перша в Україні навчальна програма, розрахована на підготовку фахівців із врегулювання та запобігання конфліктам різного рівня. Про це він повідомив під час зустрічі з міністром з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадимом Чернишем.
Швейцарія підтримуватиме ініціативи вітчизняного відомства щодо забезпечення гуманітарних потреб жителів східних регіонів. Обговорено й можливість підтримки Швейцарією проектів, спрямованих на розбудову миру. Поважний гість окрему увагу приділив необхідності ухвалення в Україні закону про зниклих безвісти, який опрацьовують у комітетах Верховної Ради, повідомляє прес-служба МТОТ.
Позитивно оцінив Дідьє Буркхальтер й ініціативу міністерства про збільшення гранично допустимої ваги товарів, що провозяться через лінію розмежування — до 150 кг. За його словами, це полегшить ситуацію, в якій опинилися громадяни України через нав’язаний іззовні військовий конфлікт.
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«Урядового кур’єра»