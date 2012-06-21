На Миколаївщині функціонують п’ять регіональних ландшафтних парків: «Гранітно-степове Побужжя», «Кінбурнська коса», «Приінгульський», «Тилігульський» та «Висунсько-Інгулецький». Це природна окраса краю. На цих територіях зберігаються типові та унікальні для Степової зони України природні комплекси: ділянки долин великих та середніх річок, відшарування гнейсів, гранітів та вапняків, масив Нижньодніпровської піщаної арени, ділянки цілинного степу, солоні й прісні водойми Північно-Західного Причорномор’я. Усі дані про ці унікальні природні пам’ятки вперше систематизовано у збірнику «Регіональні ландшафтні парки Миколаївщини».
Книгу видало управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації. Авторський колектив — екологи, керівники парків, чиновники управління. У книжці подано найкращі світлини 18 фотографів. Видання містить загальну характеристику кожного з парків, опис території та її особливостей, інформацію про флору й фауну, історичні довідки, контакти адміністрацій. Збірник видали накладом 250 примірників, які передали вищим навчальним закладам, бібліотекам і музеям.
У збірнику йдеться, що природно-заповідний фонд Миколаївської області представлений 147 територіями та об’єктами, площа яких становить 77,1 тисячі гектарів, або 3,14% території області. Загальна площа усіх регіональних ландшафтних парків Миколаївщини становить 39,39 тисячі гектарів, або 51% природно-заповідного фонду області.
Усі парки — складова природно-заповідного фонду України. Саме ці місця обирають для подорожей туристи. Тож путівник стане у пригоді всім, кого цікавлять природні особливості країни.