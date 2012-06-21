В австралійському Мельбурні вода в солоному озері стала рожевою. Колір змінився під впливом сонячного світла, високих температур і низького рівня опадів, повідомляє адміністрація парку Вестгейт. Як пояснюють фахівці, водорості, що ростуть на дні озера, за такої погоди виробляють червоні пігменти.
Аналогічний феномен періодично спостерігається в кількох озерах на території Іспанії, Канади та Сенегалу.
За словами співробітника Парків Вікторії Марка Нормана, рожевий колір воді надає нешкідлива одноклітинна водорость під назвою Dunalliela.
«Вона є повністю натуральним продуктом. Багато хто говорить нам, що це схоже на промислову аварію або рожеву фарбу», — говорить пан Норман.
При цьому вчений зазначає, що хоча вода в озері безпечна для людини, він би не рекомендував нікому купатися в ньому, оскільки на дні дуже багато солі і мулу.
Адміністрація парків Вікторії повідомляє, що вода в озері знову стане блакитною після зниження температури повітря та поновлення дощів.