Прискорення передачі Україні енергетичного обладнання дозволить ретельніше підготуватися до зими. На цьому наголосив заступник Міністра енергетики України Фарід Сафаров під час галузевого семінару в межах Multi-agency Donor Coordination Platform for Ukraine. Під час заходу він ознайомив учасників координаційної платформи з пріоритетними потребами українського енергетичного сектору для проведення відновлювальних робіт. Про це повідомляє Урядовий портал.

Фарід Сафаров наголосив, що ситуація в енергетиці залишається складною через завдані ворогом пошкодження енергетичної інфраструктури протягом минулого опалювального сезону, а також недавній теракт росіян - підрив Каховської ГЕС.

«Ми продовжуємо працювати над відновленням електропостачання. Водночас в окремих районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або неможливі через активізацію бойових дій, а також роботи з розмінування та виникнення нових пошкоджень електромереж», - зазначив він.

Він акцентував на тому, що Міністром енергетики України Германом Галущенком було поставлено завдання - прискорити та покращити процес підготовки до нового опалювального сезону, який може бути не менш складним, ніж попередній. Відповідно Міненерго спільно з енергетичними підприємствами було розроблено детальний план ремонтної кампанії, яка нині активно триває на енергетичних об’єктах країни.

Фарід Сафаров подякував донорам за надану допомогу та обладнання, яке дозволяє проводити ремонти, та додав, що потреби енергосектору залишаються значними. Це трансформатори, автотрансформатори та інше високовольтне обладнання, необхідне для відновлення об’єктів і мереж системи передачі.

Також значними є потреби теплової генерації, яка зазнала суттєвих руйнувань і водночас відіграє важливу роль у балансуванні системи.

Крім того, розгортання децентралізованої генерації (газотурбінних і газопоршневих установок) може стати перспективним рішенням, яке допоможе забезпечити електропостачання найбільш критичних районів.

Також важливу роль для проходження наступного опалювального сезону відіграватиме імпорт електроенергії з європейських країн. Україна розраховує на збільшення пропускних спроможностей імпорту до 2 ГВт, а також розширення пропускної здатності інтерконекторів зі Словаччиною та Румунією.

«Ми маємо досить ефективну співпрацю з нашими міжнародними партнерами і донорами. Для того, щоб відчути її результати якомога швидше, ми просимо прискорити закупівлі обладнання, а також максимально швидко ухвалювати рішення, які дозволять українським енергетикам посилити стійкість енергосистеми для проходження наступної зими», - зазначив Фарід Сафаров.