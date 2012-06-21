Одразу дев’ять жителів та вихідців із Чернігівщини одержали премію та медаль імені Пантелеймона Куліша. Цю почесну міжнародну відзнаку було засновано за сприяння Національної спілки письменників України і міжнародних громадських організацій у 2011 році. З листопада 2014 року нею опікується Міжнародна літературно-мистецька Академія України, котра об’єднує відомих письменників, перекладачів, науковців, журналістів та громадських діячів із 52-х держав світу.
Як розповів голова журі, письменник, доктор наук із соціальних комунікацій, провідний науковий співробітник Інституту літератури НАН України, професор Львівського національного університету імені Івана Франка Ігор Павлюк, цьогоріч за визначний внесок в українську літературу Літературно-мистецькою премією імені Пантелеймона Куліша нагороджено уродженця Чернігівщини, Шевченківського лауреата відомого українського поета Леоніда Горлача.
Також за подвижницьку пропаганду творчості Пантелеймона Куліша та Ганни Барвінок нагороджено Директора музею імені П. Куліша Юрія Блоху з Борзнянщини.
Лауреатом став гурт «Смоляни» (Ольга Євченко, Микола Перець та Роман Кизюн). Цей колектив здійснює значну творчу, патріотичну і благодійну діяльність та пропагує українську пісню.
Серед нагороджених і письменниця Ольга Пилипчук з хутора Мотронівка Борзнянського району (зараз вона мешкає на Полтавщині, в м. Кременчук, та не забуває про рідне Придесення) — за поетичну збірку «На гостину до Куліша».
А письменниця Людмила Шутько, у серці котрої дві Батьківщини — Україна та Італія, стала лауреатом завдяки новій книжці оповідань для дітей «Чи є душа у дерева?» (українською мовою).
Посмертно нагороджені поет і прозаїк, автор книжок для дітей із Чернігова Василь Струтинський та письменник, перекладач, науковець, професор із Києва, уродженець Чернігівщини Володимир Ільїн. Їх відзначено за подвижницьку літературну діяльність.