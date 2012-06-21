Президент України Володимир Зеленський і Президент Європейської ради Шарль Мішель оглянули Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) на контрольному пункті в’їзду-виїзду (КПВВ) «Щастя» у Луганській області.

ЦНАП обладнаний відповідно до сучасних вимог, у ньому створено комфортні умови як для персоналу, так і для клієнтів. Центр надає 84 адміністративні послуги. Зокрема, це державна реєстрація речових прав, бізнесу, послуги соціального характеру та послуги пенсійного забезпечення.

Володимир Зеленський і Шарль Мішель подякували працівникам Центру та побажали їм успіхів у роботі.

Також Глава держави подякував Президенту Європейської ради за візит в Україну, зокрема за відвідання Донбасу.

«Сьогодні на власні очі, пане Президенте, ви побачили руйнівні наслідки війни на сході та що робить Україна для покращення надзвичайно складного становища своїх громадян на тимчасово окупованих територіях. «Щастя» у цьому плані є показовим місцем. Це межа, яка тимчасово відділяє окуповану частину України від решти вільної, демократичної, сучасної України. Межа, що сьогодні розташована в серці Європи, штучно та силоміць відділяє людей від верховенства права, прав людини, свободи та гідного життя», – сказав Володимир Зеленський під час спільної з Президентом Європейської ради заяви для ЗМІ на КПВВ «Щастя».

Президент України наголосив, що наша держава прагне якнайшвидшого настання миру на Донбасі та повернення тимчасово окупованих територій.

«Присутність сьогодні тут лідера Європейського Союзу – це демонстрація того, що Україна не залишається наодинці у цих зусиллях», – додав Володимир Зеленський.

Він висловив глибоку вдячність Європейському Союзу та особисто Шарлю Мішелю за політичну підтримку, дипломатичний і санкційний тиск на Російську Федерацію задля виконання нею Мінських домовленостей та деокупації українських територій.

«Переконаний, що Європейська рада під головуванням Шарля Мішеля наприкінці цього місяця матиме жорстку позицію стосовно агресії проти України», – сказав Глава держави.

Президент Європейської ради зі свого боку назвав неприйнятною ситуацію, коли у 2021 році на Європейському континенті триває війна та гинуть люди.

«Це реальність, за яку соромно. Люди продовжують гинути в цьому конфлікті й жити у надзвичайно складних обставинах», – сказав Шарль Мішель.

Він наголосив на незмінній підтримці Європейським Союзом незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.

«Ми надаємо всіляку підтримку всіма можливими способами й докладаємо всіх зусиль, щоб підтримати формат «Нормандської четвірки» та роботу Тристоронньої контактної групи, щоб принести мир людям Донбасу», – заявив Шарль Мішель.

За словами Президента Європейської ради, повне виконання Мінських домовленостей є шляхом до миру.

«І я вітаю ті важливі кроки, які здійснила Україна під вашим керівництвом, пане Президенте, щодо цього», – зазначив він.

Президент Європейської ради наголосив, що Росія, на жаль, не зробила позитивних кроків, які продемонструвала Україна, для виконання Мінських угод.

«І саме тому наші економічні санкції проти Росії залишаться. Росія є частиною цього конфлікту, а не посередником», – резюмував Шарль Мішель.