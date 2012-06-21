Приватбанк повністю переходить під контроль держави. Таке рішення ухвалив Кабмін на засіданні в неділю на пропозицію Нацбанку та Ради фінансової стабільності.
100% акцій найбільшого українського банку перейдуть до Мінфіну, який забезпечить і сталу роботу банку та збереження клієнтських коштів.
За словами голови НБУ Валерії Гонтарєвої та міністра фінансів Олександра Данилюка, приватні акціонери банку самі зверталися до уряду з такою пропозицією.
Основними акціонерами Приватбанку були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.
Перехідний період почнеться з 19 грудня. «Держава забезпечить плавний перехід, стабільну роботу цієї установи у звичному для її клієнтів режимі», — йдеться на Урядовому порталі.
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