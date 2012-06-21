З новими сервісами ПриватБанку Прем’єр-міністр Володимир Гройсман ознайомлювався у столичному культурно-виставковому центрі «Парковий».
Екскурсія електронними нововведеннями багато часу в глави уряду не забрала. Під час неї представники фінансової установи презентували технології здійснення комунального платежу за QR-кодом, оплати паркування та роботи майданчика для проведення закупівель ПриватМаркет. Глава уряду виокремив у таких інноваціях зручність, доступність, можливість ефективно використовувати кошти. На практиці це виглядає, приблизно, так: людина, не виходячи з будинку, чи то сидячи зі смартфоном на вулиці, може за лічені хвилини оформити субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, допомогу при народженні дитини, отримати важливі послуги.
«Завдяки таким сервісам ресурси використовуються ефективніше, а можливості українців розширюються. Такі послуги спрощують нам життя і зменшують контакти з посадовцями, що є дуже важливим, — вважає Володимир Гройсман. — Якість і рівень послуг впливають на рівень і якість життя. Розвиток таких нових сервісів даватиме нові можливості для розвитку ПриватБанку».
Спілкування з представниками ЗМІ — це ще кілька хвилин у вигляді коротких ремарок. Перша з них: «Після націоналізації найбільший банк України ПриватБанк залишається лідером ринку і є досить надійним». Найдоречнішою, на думку Володимира Гройсмана, для цього місця і дня була інформація про те, що розвиток у банку нових сервісів для українців даватиме нові можливості й державі.
«Такі послуги спрощують життя українцям і скорочують контакти з посадовцями, що дуже важливо. В перспективі зменшиться обсяг коштів, які ми витрачаємо на утримання посадовців», — озвучив думку Володимир Гройсман.
Друга теза стосувалася найпріоритетнішої на 2017-й для уряду реформи. Проект пенсійних змін у Кабміні пообіцяли представити найближчим часом. Тоді ж громадськість буде поінформовано про оптимістичні кроки у напрямі підвищення пенсій для українців, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Володимир Гройсман розраховує на підтримку відповідного законопроекту парламентаріями навіть з позакоаліційних фракцій. «Наше спільне завдання — конвертувати економічні досягнення у рівень і якість життя людей», — наголосив він. До речі, Прем’єр покладає особливі надії на пенсійну систему, «яка стане справедливою й бездефіцитною до 2024 року».
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»