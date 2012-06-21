«Сподіваюсь, на початку літа. Адже всі необхідні для роботи приватних виконавців підзаконні нормативні акти ухвалено, – розповів в інтерв’ю «Урядовому кур’єру» заступник міністра юстиції Сергій Шкляр. – Нині відбувається набір у групи для навчання таких працівників».
Навчання проходитиме в Інституті права і післядипломної освіти при Мін’юсті України і триватиме 23 дні. Після навчання та стажування охочі отримати нову професію складуть кваліфікаційний іспит. Після цього їм потрібно пройти відповідний курс у ДП «Національні інформаційні системи» при Мін’юсті для того, щоб їх навчили працювати з електронними реєстрами та видали персональний ключ доступу до автоматизованої системи виконавчого провадження та реєстрів. Крім того, приватному виконавцю потрібно буде обладнати офіс відповідно до встановлених вимог та придбати поліс страхування професійної відповідальності.