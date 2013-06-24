Україна та Франція посилять економічне партнерство шляхом залучення французького бізнесу до реконструкції та відновлення нашої країни. Інвестори із Франції планують збільшити приватні інвестиції у ключові галузі промисловості, а Україна сприятиме співпраці компаній обох країн та розширюватиме підтримку малого та середнього бізнесу. Про це йшлося під час зустрічі першого віцепрем’єр-міністра України — міністра економіки Юлії Свириденко із представниками французької асоціації підприємств MEDEF International.

«Навіть попри те що війна ще не закінчилась, українська економіка відновила зростання. Цього року ми очікуємо зростання ВВП до 5%, а наступного — ще на 5%. Ми впевнені, що основною рушійною силою відновлення країни стане приватний сектор. Спільно з Європейським Союзом працюємо над значним планом відновлення України загальною вартістю 50 мільярдів євро, який міститиме положення про підтримку приватного бізнесу та забезпечення гарантій для інвесторів на 8 мільярдів євро.

Насамперед це стосуватиметься пріоритетних галузей, таких як енергетика, транспорт і логістика, АПК, критичні матеріали, цифрові технології, переробна промисловість, зелена металургія і оборонно-промисловий комплекс. Ми запрошуємо французький бізнес до участі у відбудові України. Нині приватні інвестори мають унікальний шанс закласти основу для започаткування свого бізнесу ще до того, як країна здобуде перемогу у війні, що триває», — наголосила Юлія Свириденко.