Захист українського неба є першочерговим і пріоритетним завданням Сил оборони України. Адже від професійних дій воїнів-ракетників залежить ефективне функціонування як важливих стратегічних об’єктів, так і безперебійна робота підприємств та об’єктів цивільної інфраструктури.

З опануванням новітніх західних протиповітряних систем ефективність ураження ворожих цілей стала майже стовідсотковою. Ви впевнено домінуєте в українському повітряному просторі й створюєте надійний щит його непрохідності.

С початку повномасштабного вторгнення ви не тільки вистояли, а й зберегли наявний протиповітряний потенціал, знищуючи ворога там, де за всіма розрахунками і прогнозами недолугих експертів вас уже давно не існувало!

Ви – наші вартові неба, наш спокій і захист!

Слава Україні!

Разом переможемо!