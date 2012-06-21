24 серпня – історичний день, ми відзначаємо День Незалежності!
Акт проголошення незалежності України було ухвалено 29 років тому. За цей час народилося нове покоління українців. Понад третина населення України народилася вже у незалежній державі. Але Російська агресія в Криму та на Донбасі нагадала усім українцям, що незалежність — це точно не даність.
Ми маємо пам’ятати, що живемо в країні, де незалежність здобувалася. Десятками поколінь. Тисячі українців загинули в боях саме за територіальну цілісність і суверенітет України. За нашу з вами можливість самостійно вирішувати — як жити на своїй землі. І сьогодні я дякую всім, хто боровся і продовжує боротись за незалежну європейську державу Україну.
Я переконаний, що Україна давно готова до європейського майбутнього. Але ніхто не побудує для нас європейські дороги чи європейські міста, ніхто не створить тут для нас європейську державу. Ми самі маємо це зробити.
Дбати про нашу країну — наш обов’язок. Перед майбутніми та минулими поколіннями.
Ми маємо пам’ятати, що перш за все ми будуємо нашу державу для наших дітей. Яку вони здобудуть освіту? Які медичні послуги отримуватимуть? Як реалізуються у дорослому житті? Відповідь на все одна. Їхнє щасливе життя в Україні завтра — це наші з вами дії сьогодні. Наша мета — створити сильну та ефективну державу, турботу якої відчувають всі громадяни.
Я вірю, що незалежна Україна буде саме такою.
Вітаю всіх зі святом Незалежності!
Слава Україні!