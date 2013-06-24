Шановні українці!

Від імені Уряду та від себе особисто щиро вітаю вас із новорічними святами!

Наближається мить, коли ми з приємністю згадуємо найбільш пам’ятні події року, що минає: його щасливі, радісні й теплі моменти, аби примножити їх у році наступному.

Разом із вами, шановні українці, ми пройшли черговий шлях змін, розвитку й перевтілень нашої країни на краще. І як результат: у 2021 році ми маємо найбільший за всю історію ВВП в доларовому еквіваленті — майже 200 млрд.

Особливу увагу ми приділили нашим пенсіонерам і найменш захищеним громадянам — за 2021 рік Уряд десять разів підвищував соціальні виплати. Поступово ми почали впроваджувати накопичувальну пенсійну систему, щоб українці поважного віку зрештою мали й поважну пенсію європейського рівня.

Адже шлях до євроінтеграції — це не лише вступ у Європейський Союз. Це реалізація найкращих європейських практик і досвіду, ефект від яких відчує кожен українець. Цьогоріч ми підписали авіаційний безвіз — угоду про спільний авіаційний простір з ЄС.

Цього року в межах програми Президента «Велике будівництво» реконструйовано та збудовано рекордні 7 тис. км доріг різного значення, більш ніж 215 шкіл та садочків. Уперше за часів незалежності ми комплексно підійшли до реставрації культурних пам’яток. Крім того, українці вперше отримали реальне право власності на землю.

Україна також стала першою країною у світі, у якій цифрові паспорти у смартфоні стали повними юридичними аналогами звичайних документів. Також уже понад 2,5 тисячі маленьких сіл вперше під’єднано до швидкісного інтернету.

Усе це — лише частина досягнень. Переконаний, попереду нашу країну чекає ще більше успіхів і нових звершень.

Шановні українці! Нехай 2022 рік принесе мир і достаток, енергію та натхнення для нових починань! З Різдвом Христовим і щасливого Нового року!

З повагою

Прем’єр-міністр України

Денис ШМИГАЛЬ