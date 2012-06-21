Шановні колеги!
Від імені Уряду та від себе особисто вітаю з професійним святом – Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку!
Ми живемо у добу стрімкого розвитку цифрової культури та інформаційних технологій, докорінних цивілізаційних змін. Саме тому важливу роль відіграють медіа-мовники, які доносять до суспільства оперативну та ґрунтовну інформацію про актуальні процеси у світі та нашій країні, формують нову комунікативну культуру та утверджують цінності демократії і відкритого суспільства.
Суспільний вплив і потужну консолідуючу та контролюючу функцію засобів масової інформації важко переоцінити. Зокрема, наші заходи щодо збільшення україномовного продукту на радіо та телебаченні є надзвичайно важливими для поширення української мови, а отже, і подальшого розвитку країни, української політичної нації та її культури, інформаційного поля та гуманітарної сфери загалом. І ключову роль у цьому процесі відіграють медіа-мовники, які забезпечують наших громадян належним контентом, виконують важливу функцію соціального посередника, встановлюючи тісні зв’язки між різними суспільними секторами, формуючи об’єктивні уявлення про сучасний світ та його складні процеси.
Бажаю всім працівникам медійної сфери та зв’язку професійного зростання, міцного здоров’я, нових креативних ідей та їх реалізації!
З повагою Премʼєр-міністр України Володимир ГРОЙСМАН