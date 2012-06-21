Призов на строкову військову службу буде продовжено для комплектування Нацгвардії та лав прикордонних військ. «Внесення змін до указу Президента України від 15 лютого 2018 року №33 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову службу у 2018 році» передбачає продовження терміну призову громадян України на строкову військову службу до грудня поточного року, що зумовлено насамперед збільшенням чисельності призовників для комплектування військ (сил) Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України», — йдеться у роз’ясненні відповідного указу Президента, оприлюдненого Генштабом ЗСУ.
Таке рішення дасть змогу призовним комісіям якісніше провести вивчення, медичний огляд, здійснити підбір та призначення призовників до команд вищевказаних військових формувань. Окрім того, повідомляє Укрінформ, збільшення строків призову раціонально розподілить навантаження на призовні та військово-лікарські комісії.