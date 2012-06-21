З нагоди Дня українського добровольця в Запорізькому обласному краєзнавчому музеї презентували четверту частину проекту «Усна історія російсько-української війни 2014—2017 років», започаткованого з ініціативи департаменту культури, національностей та релігій Запорізької ОДА й історичного факультету Запорізького національного університету. Згодом ця ініціатива набула національного масштабу. Її підтримали Український інститут національної пам’яті та Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського.
Основна мета проекту — вивчити відчуття, емоції, сприйняття зовнішнього світу людей, які вперше в житті взяли до рук зброю, вступили в бій, потрапили під ворожі обстріли. Дослідники спілкувалися з кількома сотнями запоріжців — учасників АТО. За даними кандидата історичних наук Олексія Штейнле, до зібрання увійшли інтерв’ю з бійцями батальйонів «Азов» та «Донбас», 23-го окремого батальйону територіальної оборони Запорізької області та Добровольчого українського корпусу. Серед респондентів — лідери запорозького ветеранського руху Тимур Книш, Максим Зайченко, Андрій Грушевський та багато інших. Електронну версію розмістять в інтернеті.
Заступник директора департаменту інформаційної діяльності Запорізької ОДА Олександр Зубченко впевнений, що обласний краєзнавчий музей є центром оновлення культурного життя Запорізького краю, місцем вшанування пам’яті борців Майдану та воїнів АТО, відновлення і примноження традицій українського народу.
Цього самого дня в музеї відкрилась одна з перших в Україні експозицій, присвячених добробатам. До неї увійшло понад 50 унікальних експонатів: шеврони, українські прапори, з якими входили у визволені міста, фронтові нагороди, зразки амуніції та екіпірування весни-літа 2014 року.
Враженнями від побаченого поділився начальник штабу 37-го окремого мотопіхотного батальйону в 2014—2016 роках Ілля Лапін: «Добробати — це філософія і спосіб життя, можливість творити добро й захищати рідну землю, — каже військовий. — Завжди відчуватиму гордість за своїх бійців, які, пройшовши Майдан, з честю боронили рідну землю у найгарячіших точках АТО».