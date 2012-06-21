На території Запоріжжя постійно з’являються несанкціоновані звалища сміття. Нещодавно таке прибрали в районі так званої «Чорної гори» Заводського району Запоріжжя. А загалом цього року місцева районна влада виділила на ліквідацію стихійних звалищ до мільйона гривень. Планують вивезти до чотирьох тисяч тонн сміття з 10 стихійних звалищ, переважно приватного сектору. Понад сто тонн вже вивезли.

За даними заступника голови Заводської адміністрації міста Юрія Кулака, головна проблема боротьби зі звалищами — їх циклічність: після вивезення сміття воно швидко з’являється на тому ж місці. Так деякі запоріжці намагаються зекономити, скидаючи поряд побутове та будівельні сміття. Попри те, зазначив він, що за викидання сміття в неналежному місці передбачено до 1300 грн. штрафу. Нещодавно складено два протоколи, де середній штраф склав 850 грн.

На міжвідомчій нараді «Про стан протидії правопорушенням у сфері поводження з твердими побутовими відходами в Запорізькій області», яка пройшла в прокуратурі Запорізької області, було зазначено, накопичення та ліквідація твердих побутових відходів є однією з найбільших загроз екобезпеці всього регіону.

За даними прокурора Запорізької області Валерія Романова, щорічно в Україні утворюється біля 10 тон відходів у розрахунку на душу населення, проти 5,5 тон відходів на душу населення в країнах Євросоюзу. Це викликає велике занепокоєння, приймаючи до уваги вкрай недостатній рівень їх утилізації та знешкодження.

Окремо прокурор нагадав про події минулого року, коли на Грибовицькому звалищі Львівської області сталась пожежа та обвали сміття, через які загинули троє рятувальників. Власне у Запорізькому регіоні ефективної системи управління відходами споживання також не побудовано. Лише в кількох населених пунктах налагодили відносно ефективний збір й вивезення побутового сміття.

Валерій Романов також наголосив, що в Запорізькій області невідкладного покращання потребує стан прокурорського нагляду за розслідуванням слідчими поліції проваджень за фактом забруднення земель, адже у жодному із 23, розпочатих за два минулі роки, обвинувальні акти до суду не скеровано. Це стосується й провадження Токмацької місцевої прокуратури стосовно так званих «караванів щастя» зі львівським сміттям у Гуляйполі та Запорізької місцевої прокуратури №1 за фактом самовільного зайняття та забруднення земельної ділянки ТОВ «Умвельт Запоріжжя».

— На жаль, проблема сміття отримала не тільки екологічний, а і політичний характер, — підтримав прокурора голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль, — тож сподіваюся, що правоохоронці ретельно поставляться до розслідування всіх цих справ. Крім того, зараз сміттєзвалища Запорізької області заповнені на 80 відсотків. Влада на місцях отримала завдання заздалегідь готувати нові майданчики для сміття та новітні методи його знищення, використовуючи для цього місцевий, обласний та держбюджети.

На нараді вирішили посилити роботу з подальшого притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні екозлочинів, пов’язаних з неправильним поводженням з твердими побутовими відходами.