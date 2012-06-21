Днями в Києві вшосте підбили підсумки журналістського конкурсу «Правозастосування та управління в лісовому секторі України. 2017». Цього разу журі оцінювало роботи 168 учасників і підібрало 26 найкращих. Найвищі бали отримала Єлизавета Чип за серію сюжетів програми «ЦРУ» (24 канал). Також переможцями стали Михайло Тимуляк, Олександр Гуменюк, Мар’яна Вербовська, Олена Жежера, Максим Волобоєв. Лауреатом конкурсу визнали і власного кореспондента «Урядового кур’єра» в Миколаївській та Херсонській областях Олену Івашко за матеріал «Бути чи не бути зеленим оазам степів».
Уже традиційно захід проводили за сприяння «Детектор медіа» і Проекту технічної допомоги «Сприяння реформі лісового сектору в Україні» за підтримки Програми лісів (PROFOR) Світового банку. Проект технічної допомоги — продовження програми «Правозастосування і управління в лісовому секторі», яка стала першою відкритою інформаційною і дискусійною платформою для обговорення важливих питань лісового сектору різними зацікавленими сторонами.
Мета проекту — підтримка формування поінформованої спільноти і стимулювання широкого публічного обговорення щодо реформування лісового сектору в Україні. Він надаватиме експертну підтримку процесам прийняття рішень у лісовому секторі, зокрема щодо бачення сутності реформування, а також експертну оцінку важливих законодавчих змін у ширшому контексті реформ в Україні.
Відділ новин «Урядового кур’єра»