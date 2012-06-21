Прем’єр-міністр Володимир Гройсман 5—7 липня перебуває у Великій Британії. Ключова подія візиту — великий діловий форум, присвячений реформам в Україні, під час якого він зустрічається з керівниками провідних британських компаній та інвестиційних фондів. В межах візиту — двосторонні зустрічі з тамтешнім колегою Терезою Мей, Державним секретарем у закордонних справах Борисом Джонсоном, участь у засіданні Ради директорів ЄБРР, участь в інвестиційній конференції Dragon Capital, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Відділ новин «Урядового кур’єра»