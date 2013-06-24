Їжа у школі має бути не тільки корисною, але й різноманітною та смачною. З цього твердження розпочалася реформа шкільного харчування, яка триває в Україні. Як зазначає ініціатор реформи Перша леді Олена Зеленська: « Якщо все починалося з мого простого бажання як мами, забезпечити корисне і смачне харчування в школі для дітей, то за ці два роки це перетворилося на важливу місію. І зараз, я впевнена, що це — не просто реформа шкільної їдальні. Це — реформа мислення».

З 1 січня 2021 року набув чинності наказ Міністерства охорони здоров’я від 25 вересня 2020 року № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти».

24 березня 2021 року Уряд прийняв постанову № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».

За інформацією Держпродспоживслужби, протягом 2021 року здійснено більше 1,2 тисяч лабораторних досліджень харчових продуктів, які використовувались для приготування страв у закладах освіти, на відповідність параметрам безпечності. За результатами проведеного контролю встановлено 92 невідповідності за мікробіологічними показниками, що склало 7% від досліджуваних зразків.

Що нового у нормах харчування? Це: обмежена кількість солі та цукру, жирів рослинного і тваринного походження, а також соків.

Ковбасні вироби, сосиски, рибні, м’ясні та плодоовочеві консерви, кондитерські вироби – не включено до норм.

Натомість збільшена кількість споживання молока та кисломолочних продуктів, м’яса, риби, круп та бобових.

В Урядовому контактному центрі проаналізували звернення, що надходили на урядову «гарячу лінію» з питань харчування у закладах освіти. Так, протягом січня – жовтня 2021 року зареєстровано майже 800 звернень цієї тематики.

Заявники (передусім із м. Києва, Дніпропетровської, Донецької, Рівненської, Київської та Кіровоградської областей) зверталися стосовно: харчування у дошкільних навчальних закладах та загальноосвітніх навчальних закладах. Зокрема, громадяни нарікали на неналежну якість харчування у школах та дитсадках, а саме: незбалансований раціон, неякісні продукти харчування тощо. В інших зверненнях заявники (учасники АТО/ООС, внутрішньо переміщені особи тощо) зверталися за сприянням у забезпеченні харчування дітей безоплатно або на пільгових умовах.

Ось деякі приклади звернень.

Про пільгове харчування

На початку вересня 2021 року на урядову «гарячу лінію» зателефонував житель м. Кривий Ріг – учасник бойових дій у зоні проведення АТО/ООС та повідомив, що його дочці – 2010 року народження, у навчальному закладі відмовляють у пільговому харчуванні. Відмову керівник закладу мотивує тим, що заявник не є діючим військовослужбовцем.

У зв’язку з цим заявник просив сприяння у перевірці правомірності відмови у наданні пільгового харчування його дитині.

У Департаменті освіти і науки виконкому Криворізької міської ради поінформували, що порядок надання безкоштовного харчування дітям, батьки яких загинули або задіяні у зоні АТО, визначається рішенням виконкому міської ради від 17.09.2014 року.

Відповідно до інформації, наданої відділом освіти виконкому районної у місті ради, дитині заявника буде організовано безкоштовне харчування.

На «гарячу лінію» для ветеранів 1545 ( далі обрати 9) 2 вересня цього року звернувся учасник бойових дій в Афганістані, мешканець Херсонщини, з проханням надати роз’яснення, чи має право його дочка на пільгове харчування у загальноосвітній школі.

У відділі освіти, культури та спорту сільської ради надали таку інформацію: на підставі наказу сільради ученицю 1 класу закладу повної загальної середньої освіти - дочку заявника, включено до списку на безкоштовне харчування з 1 вересня 2021 року до 31 грудня 2021 року.

Харчування у закладі освіти розпочалося з 6 вересня 2021 року у зв’язку із складанням списків учнів на харчування, замовленням та постачанням продуктів.

Жителька Полтави – мати дитини з інвалідністю, 9 років, порушила питання стосовно безоплатного харчування у школі міста. У цій школі уроки розпочинаються о 08:30 ранку, проте безкоштовний сніданок – о 8:00. Протягом дня харчування не надають, тому на останніх уроках (фізичного виховання) діти виснажені та знесилені, у зв’язку з чим трапляються запаморочення у дітей та погіршення самопочуття. З даного питання зверталася до керівництва школи, але отримала негативну відповідь.

Заявниця просила сприяти у встановленні зручного для дітей графіка харчування у початковій школі.

У Департаменті освіти Полтавської міської ради повідомили, що питання стосовно безкоштовного харчування учнів вирішено. З першого жовтня цього року змінено графік харчування учнів, а саме: забезпечено харчування (сніданки) після першого уроку о 9:10 годині.

Заявниця з Лиманського району Одеської області є внутрішньо переміщеною особою. ЇЇ син, 2007 року народження, відвідує школу в Одесі. Жінка поскаржилася, що дитину не забезпечують безоплатним харчуванням, мотивуючи тим, що довідка ВПО видана не у 2021 році. Тому вона просила посприяти в організації безоплатного харчування сина в школі.

У Департаменті освіти та науки Одеської міської ради повідомили, що за письмовою інформацією директора школи, де вчиться син заявниці, на підставі заяви та довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, з 11 жовтня цього року сина заявниці забезпечено безкоштовним харчуванням як дитину пільгової категорії.

Про якість харчових продуктів

1 жовтня на урядову «гарячу лінію» звернувся житель м. Рівне та повідомив, що в школі міста надаються неякісні послуги харчування дітей, з порушеннями умов договору, не вистачає кількості порцій на всіх дітей або порції неповні. Заявник просив допомогти в організації перевірки з метою усунення недоліків.

12 жовтня, у виконкомі Рівненській міської ради, за результатами розгляду звернення, поінформували про заходи, які були вжиті.

Так, 5 жовтня 2021 року проведено нараду з керівниками закладів освіти міста та керівництвом відповідного підприємства. Директору підприємства вказано на недоліки в організації харчування учнів та визначено дату для їх усунення (до 13.10.2021 року).

Керівникам закладів загальної середньої освіти рекомендовано посилити контроль за організацією харчування учнів та у разі виявлених порушень складати відповідні акти.

Крім того, повідомлено, що з 7 жовтня у школі, про яку йшлося у зверненні заявника, змінено шеф - кухаря їдальні, відновлено продаж буфетної продукції. Технологом підприємства надано консультативну допомогу працівникам харчоблоку щодо розміщення меблів, дотримання санітарно-епідеміологічних вимог тощо. Адміністрацією навчального закладу посилено контроль за кількістю та вагою порцій, їх смаковими якостями.

Також з питання проведення перевірки якості продуктів, які надходять до дошкільного навчального закладу у населеному пункті Збаразького району, що на Тернопільщині, звернулася мешканка цього району.

У Збаразькій міській раді повідомили, що постачання продуктів харчування у заклади дошкільної освіти Збаразької міської ради здійснюється на підставі договорів, що укладаються з урахуванням вимог законодавства про публічні закупівлі. З метою забезпечення належного харчування дітей, управлінням освіти, молоді та спорту міськради з початку року укладено ряд договорів на закупівлю таких товарів.

Відповідно до пункту 1.33 Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року № 298/227, загальне керівництво організацією харчування здійснює керівник дошкільного навчального закладу. Медична сестра під час приймання комірником (кухарем) продуктів харчування та продовольчої сировини, які надходять до закладу, контролює їх безпечність та якість у Журналі бракеражу сирої продукції за термінами реалізації і умовами зберігання. При встановленні недоброякісності будь-якого продукту комісією з бракеражу продуктів харчування і продовольчої сировини складається акт бракеражу. Недоброякісна продукція разом із актом, що підтверджує недоброякісність, повертається постачальнику.

Упродовж року від органів контролю щодо організації харчування у Збаразькому закладі дошкільної освіти скарг, заяв та пропозицій не надходило.

Жителька м. Дніпро повідомила, що її дочка отримує пільгове харчування в школі згідно зі статусом батька як учасника бойових дій в АТО/ООС.

Жінка зазначила, що пільгову категорію школярів забезпечують неякісним харчуванням: страви холодні, несмачні, відрізняються від тих страв, які видають дітям за грошові кошти. Дитина повертається додому голодна.

Заявниця просила допомогти вирішити питання щодо покращення якості пільгового харчування, з’ясувати причину різниці між стравами для пільгових категорій та інших учнів.

Департамент Дніпровської міської ради поінформував з цього приводу про таке.

Відповідно до умов договору харчування пільгових категорії організовано з дотриманням встановленого меню, погодженого Головним управлінням Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.

Меню для дітей пільгових категорій на 2021 рік розроблене робочою групою з питань розробки меню для дітей у закладах освіти міста Дніпра за участю відповідних спеціалістів Держпродспоживслужби, інженера-технолога, лікарів (алерголога, гастроентеролога, педіатра), з урахуванням пропозицій представників Батьківської ради та Педагогічної ради при міському голові, з безумовним додержанням вимог чинної нормативної документації.

Адміністрації закладу рекомендовано посилити контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з питань організації харчування учнів у закладі, зокрема за проведенням бракеражу готової продукції.

ДОВІДКОВО: Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» 1545 за допомогою відеодзвінків за webcall (https://bit.ly/2XF55oX)

Працюють:

Урядова «гаряча лінія» для дзвінків із-за кордону (оплата за тарифами відповідного оператора зв’язку) — +38 (044) 284-19-15;

«Гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців нової державної служби — (044) 284-19-64;

«Гаряча лінія» для підприємців — 1648;

«Гаряча лінія» з питань освіти для мешканців тимчасово окупованих територій (оплата дзвінків з тимчасово окупованих територій за тарифами відповідного оператора зв’язку) — 0 800 504 425;

«Гаряча лінія» Державної митної служби України — 1548;

«Гаряча лінія» для консультації людей з інвалідністю — 1539.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру: www.ukc.gov.ua