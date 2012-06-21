Навесні 1663 року двоє подорожнiх верхи на добрих конях наближалися до Києва з Бiлогородського шляху. То їхали полковник Шрам із сином. Так починається роман Пантелеймона Куліша «Чорна рада», перша назва якого була «Сотник Шрамко та його сини». Нещодавно поблизу селища Шрамківка Драбівського району на Черкащині на фермерському полі шукачі скарбів знайшли скіфську чашу. Фотографії зі знахідкою опублікував в одній із соціальних мереж координатор групи шукачів.
Це й дало привід згадати про історію селища, яка сягає глибини віків. На карті Боплана знаходимо його з іншою назвою — Жванчик. Як свідчать історичні джерела, 1648-го селище зруйнували, а через десяток років його відновив полковник Шрамко. Він, за деякими даними, мав велику сім’ю і багатьох нащадків. А по сусідству, на правому березі річки Чумгак, у 1660 році народився Павло Полуботок, наказний гетьман України. Пізніше через Шрамківку, як засвідчують хроніки, тричі проїжджав Тарас Шевченко.
Однак ті роки і століття все-таки значно ближчі до нас. А ось скіфська епоха — набагато далі. Тому й відомо про неї значно менше. Знахідка шукачів скарбів має зацікавити краєзнавців та істориків.