Майже 60 експонатів про життя єдиного канонізованого священика Миколаєва Миколи Романовського та його родини представили в новорічні-різдвяні дні на виставці в Миколаївській обласній науковій універсальній бібліотеці. Вони дивом уціліли завдяки місцевому краєзнавцеві Юрієві Любарову. За його словами, фото та документи розповідають не лише про приватне життя — в них історія самого міста кінця XIX — першої половини XX століття. Але поки що міського музею в Миколаєві немає.
Юрій Любаров розповідає: «Протоієрей Микола Романовський залишив значний слід в історії Миколаєва. Священик Новокупецької церкви, настоятель Свято-Нікольської грецької церкви, інспектор церковнопарафіяльних і недільних шкіл, законовчитель Першої Маріїнської жіночої гімназії аж до її закриття 1918 року, голова Миколаївського відділення комітету із влаштування побуту біженців (1916—1917)».
Він був просвітником, адже не тільки правив службу та наставляв паству, а й, як би тепер сказали, волонтером, відомим громадським діячем. Після жовтневого перевороту служив, проте його серйозно обмежили в правах та виселили з помешкання.
Миколая поважали парафіяни, що дратувало радянську владу. Його неодноразово викликали в НКВС, вимагали припинити проповідницьку діяльність. 1931-го заарештували і відправили до Карлагу, а 1937 року розстріляли. 2000-го священика канонізовано як священномученика. Він став єдиним канонізованим священиком Миколаєва.
Юрій Любаров продовжує відкривати таємниці, що їх зберіг сімейний альбом, точніше, старенька валіза, в якій лежать документи. Їх змогла вберегти онука священика Ніна Деменкова.
Старший син отця Романовського Олександр виявився єдиним у сім’ї, хто виїхав з країни в роки смути. У 1950-х Олександр приїхав до Миколаєва, привіз старі листи з батьківщини. Їх були любовно зшито в одну книжку. Ті, хто перегортав ці сторінки, розповідають, що в них зберігається безцінна інформація, яка розповідає про життя міста у 1920—1930-х роках.
Як розповідає головний бібліограф відділу краєзнавства обласної бібліотеки Марина Тасінкевич, «виставка викликала великий інтерес у фахівців і простих містян. Я дізналася про нові цікаві факти з історії міста. На жаль, умови бібліотеки не дають змоги тривалий час виставляти фотографії. Їхнє місце в музеї».
Про створення міського музею в Миколаєві мріє і краєзнавець Юрій Любаров, який передав би йому свою колекцію. Уже третьому міському голові пропонує ідею і можливість розміщення і свою допомогу.
Поки що влада його не чує.