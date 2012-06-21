Банального правила: «Програвати слід гідно» намагаються дотримуватися майже всі країни фактично на всіх рівнях. Політичному, економічному, спортивному. Не стосується це лише наших північно-східних сусідів. Вони геть безпідставно вважають себе вінцем творіння, яким дано право повчати всіх і всюди — як кому жити, про що мріяти. Так само без жодних докорів сумління «за порєбріком» звикли привласнювати чужу історію, чужі здобутки, чужу славу.

Розмалювавши погруддя нашого Тараса Шевченка в данському Копенгагені в яскраві, але несумісні з художнім смаком, кольори колишнього власівського прапора, фанати російської футбольної збірної (загалом росіяни) показали всьому світу істинне обличчя притаманної їм на генетичному рівні нетерпимості до інших народів, замішаної на дутій величі сфальшованої історії. А ще точніше — власної тупості, недолугості й всеосяжного безсилля. Його сформульовано в одному старому анекдоті: «А я…а я… а я вам усім руки переламаю!».

Посольство України в Данії оприлюднило на своїй сторінці у фейсбуці відповідну заяву. «Ймовірно в ніч на понеділок 21 червня 2021 року, напередодні футбольного матчу Данія — Росія, було сплюндровано пам’ятник українському генію — Тарасу Григоровичу Шевченку в місті Копенгаген». Погруддя Великого Кобзаря було сплюндровано його розфарбуванням у російський триколор, а на постаменті скульптури можна було побачити вже давно відомі елементи російської пропаганди — написи на кшталт «Крим — це Росія» та «Н… НАТО».

«Категорично засуджуємо цей прояв вандалізму та провокацію проти України. Цей ганебний випадок укотре демонструє цивілізованому світу, що російська агресія проти України цілком реальна. Жодної «громадянської» війни в Україні немає, а є лише злочинні дії Кремля, які переслідують усе святе для кожного Українця в будь-якому куточку світу, — наголошують українські дипломати». До правоохоронних органів Данії вони звернулися із закликом негайно розпочати розслідування й покарати винних.

«Недругам України вкотре нагадуємо: «Крим — це Україна», а Український дух не зламати. Слава Україні! Героям Слава!», — резюмували в нашому посольстві.

А футбольна збірна РФ, програвши з розгромними рахунками два з трьох матчів, однією з перших полишила Євро-2020, посівши у своїй відбірній групі почесне останнє місце. Ось така велич…