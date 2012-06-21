Тернопіль не втомлюється встановлювати розмаїті рекорди. Лише впродовж цьогорічної теплої пори подивував країну, зокрема, найдовшою ковбасою, найбільшим тортом «Вишиванка», вразив і приготуванням великої кількості рибної юшки та давньої української страви шпундри. Усі ці старання засвідчив відповідним сертифікатом Національний реєстр рекордів.
Та цього файному місту виявилося замало. І з ініціативи деяких громадських організацій та міськради в липні створили «Тернопільський реєстр рекордів», де фіксуватимуть досягнення містян у всіх видах діяльності. Перші нотатки уже з’явилися. Серед них і встановлення рекорду з посткросингу, а точніше, надсилання листівок з краєвидами Тернополя. Захід відбувся минулого понеділка біля поштамту. Його організатор доктор гуманістики Сергій Ткачов зазначив, що незабаром поштівки з принадами обласного центру отримають у 97 містах 24 країн світу. Загальний кілометраж становить понад 410 тисяч кілометрів. Найдальше вісточка з українського міста полетіла до Нової Зеландії, найближче на цьому шляху буде польське місто Величка поблизу Кракова, розміщене від Тернополя за 400 кілометрів. А ось у нашій країні художню картку з тернопільськими краєвидами отримають лише два адресати у Дніпрі. Адже, як відомо, після реєстрації адреси, куди саме треба надіслати поштівки, адресу видає комп’ютер.
Тернополянка Лілія Матевощук уже шістнадцятий рік займається посткросингом. Мовить, що справа ця захоплива. Усе почалося з листування з друзями в межах рідної країни, стали обмінюватися листівками з видами рідних міст. П’ять років тому вийшла, так би мовити, на міжнародні обшири. Збирає різні колекції художніх карток, зокрема у власній збірці має понад триста листівок із зображенням маяків у різних країнах. Колекціонує також поштівки з потягами, ретроавтомобілями, ілюстраціями до відомої казки «Алісині пригоди у Дивокраї» та серії романів, головним героєм яких є Гаррі Поттер. 20 листівок з краєвидами тернопільського ставу, парків, інших принад рідного міста надіслав під час встановлення рекорду тернополянин Руслан Качмарський. Посткросер не лише він, а й його дружина. Каже, цікаво надсилати й отримувати кореспонденцію традиційною поштою. Листівки на його адресу надходять з усіх кінців світу. Та чи не найбільше поштовим обміном художніми картками, на думку Руслана, захоплюються у США, Китаї, Фінляндії. Тернополяни ж тим часом вирішили активно популяризувати і рідне місто, і посткросинг акцією встановлення чергового рекорду. І чудово!