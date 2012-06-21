Поштівки з краєвидами рідного міста надсилає учасниця рекордної акції Лілія Матевощук. Фото автора

Тернопіль не втомлюється встановлювати розмаїті рекорди. Лише впродовж цьогорічної теплої пори подивував країну, зокрема, найдовшою ковбасою, найбільшим тортом «Вишиванка», вразив і приготуванням великої кількості рибної юшки та давньої української страви шпундри. Усі ці старання засвідчив відповідним сертифікатом Національний реєстр рекордів.

Та цього файному місту виявилося замало. І з ініціативи деяких громадських організацій та міськради в липні створили «Тернопільський реєстр рекордів», де фіксуватимуть досягнення містян у всіх видах діяльності. Перші нотатки уже з’явилися. Серед них і встановлення рекорду з посткросингу, а точніше, надсилання листівок з краєвидами Тернополя. Захід відбувся минулого понеділка біля поштамту. Його організатор доктор гуманістики Сергій Ткачов зазначив, що незабаром поштівки з принадами обласного центру отримають у 97 містах 24 країн світу. Загальний кілометраж становить понад 410 тисяч кілометрів. Найдальше вісточка з українського міста полетіла до Нової Зеландії, найближче на цьому шляху буде польське місто Величка поблизу Кракова, розміщене від Тернополя за 400 кілометрів. А ось у нашій країні художню картку з тернопільськими краєвидами отримають лише два адресати у Дніпрі. Адже, як відомо, після реєстрації адреси, куди саме треба надіслати поштівки, адресу видає комп’ютер.

Ці листівки з принадами Тернополя за мить полетять у світ. Фото автора

Тернополянка Лілія Матевощук уже шістнадцятий рік займається посткросингом. Мовить, що справа ця захоплива. Усе почалося з листування з друзями в межах рідної країни, стали обмінюватися листівками з видами рідних міст. П’ять років тому вийшла, так би мовити, на міжнародні обшири. Збирає різні колекції художніх карток, зокрема у власній збірці має понад триста листівок із зображенням маяків у різних країнах. Колекціонує також поштівки з потягами, ретроавтомобілями, ілюстраціями до відомої казки «Алісині пригоди у Дивокраї» та серії романів, головним героєм яких є Гаррі Поттер. 20 листівок з краєвидами тернопільського ставу, парків, інших принад рідного міста надіслав під час встановлення рекорду тернополянин Руслан Качмарський. Посткросер не лише він, а й його дружина. Каже, цікаво надсилати й отримувати кореспонденцію традиційною поштою. Листівки на його адресу надходять з усіх кінців світу. Та чи не найбільше поштовим обміном художніми картками, на думку Руслана, захоплюються у США, Китаї, Фінляндії. Тернополяни ж тим часом вирішили активно популяризувати і рідне місто, і посткросинг акцією встановлення чергового рекорду. І чудово! 