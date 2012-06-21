У бельгійському місті Брюгге вже вдруге за підтримки мерії міста, українського посольства у цій країні та Культурного центру України в Бельгії відбувся тиждень українського мистецтва. У його межах було виставлено роботи близько десятка сучасних вітчизняних художників. Як зазначив під час церемонії відкриття посол України в Бельгії Микола Точицький, такі культурні заходи сприяють зближенню держав не менше, ніж робота дипломатів.
«Українські художники — це серце й душа нашої землі, тому їхні роботи якнайліпше розкажуть відвідувачам виставки про минуле, теперішнє і майбутнє нашої держави», — зауважив він.
Президент Культурного центру України в Бельгії Світлана Лебіга в коментарі «УК» розповіла, що в експозиції представлено роботи талановитих художників різного жанрового спрямування — графіки, живопису, декоративно-вжиткового мистецтва — з усіх куточків України, щоб через їхні роботи відвідувачі мали змогу ознайомитися із творчим потенціалом нашої країни.
У виставці взяли участь роботи художника з Донецька Сергія Захарова, який нині живе і працює в Києві. 2014 року він пройшов пекельні катівні в підвалах захопленого російськими окупантами та проросійськими бойовиками Донецька. Сергія Захарова схопили за те, що після приходу «руской вєсни» він створив творчу групу, яка малювала карикатури на окупантів завбільшки з людину й розвішувала їх у всьому місті. Як сказав Сергій Захаров в одному з інтерв’ю, він вважає, що Україна має не миритися з ворогом, а воювати з ним до переможного кінця.
«Я не за мир, а за перемогу», — наголошує художник.
Тиждень українського мистецтва викликав велику зацікавленість серед жителів Брюгге й численних туристів.
«Бачимо, що картини добре продаються, а також що чимало відвідувачів повертаються на виставку до картин, які сподобалися під час першого візиту, цікавляться технікою, в якій їх виконано, біографією художників», — розповіла президент Культурного центру України в Бельгії.