Нещодавно обласний проект про впровадження електронної медицини, який розробляли майже два роки, представили на нараді в Міністерстві охорони здоров’я. Його визнано прогресивним.

Медична реформа в області розпочалася з упровадження електронної системи у Херсонському обласному територіальному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. До неї підключено всі райони, медичні бригади забезпечені сучасними гаджетами та GPS-навігацією, що дає змогу якнайшвидше добратися до пацієнта. Також нещодавно з’явився смс-виклик швидкої допомоги для людей з вадами слуху.

Наступний крок — введення електронних карток пацієнта і реформування системи обліку в медичних закладах. На презентації проекту директор профільного департаменту Херсонської облдерж-адміністрації Віктор Короленко на прикладі роботи власної картки і віртуального кабінету довів переваги нової системи.

Зокрема пацієнти зможуть обирати кращого лікаря за рейтингом, залишаючи відгуки про його роботу, не стояти у чергах, отримувати електрон-ні рецепти. Також історію хвороби можна переглянути в будь-якому закладі охорони здоров’я та в машині екстреної допомоги.

Ця програма може врятувати життя, скажімо, гіпертонікам, нагадуючи їм через смс про вживання ліків. Водночас лікарі витрачатимуть менше часу на ведення особистих карток пацієнта і матимуть доступ до історії хвороби й усіх відомостей щодо клінічних досліджень. Така робота дасть змогу профільному департаменту відстежувати навантаження і рейтинг лікарів, що впливатиме на кадрові рішення.

— Проект пришвидшить взаємодію лікаря з пацієнтом, діагностування й медичне призначення. Це унікальний досвід нашої області для інших регіонів країни. В області реалізація проекту триватиме до 2020 року, — зазначає Віктор Короленко.

В окремих закладах охорони здоров’я Херсонщини почали впроваджувати нову систему. Як розповіла головний лікар комунального закладу «Білозерський центр первинної медико-санітарної допомоги» Дар’ївської амбулаторії загальної практики Ірина Чорі, «ми вже переконалися у перевагах електронної системи: лікарі справді економлять час на веденні електронної картки». А Віктор Короленко підкреслив: якщо пацієнт щомісяця має отримувати певні ліки, йому не треба буде знову стояти в черзі, він зможе одразу прийти в аптеку й отримати за карткою той рецепт, який замовив через лікаря.

Чиновник повідомив, що на картку вноситимуть усі відомості про людину: її рік народження, щеплення, хвороби, відомості про пільги, субвенцію тощо. У разі потрапляння до лікарні потрібно буде просто надати картку без інших документів. Такими картками забезпечать усіх жителів Херсонщини безкоштовно включно з новонародженими.

На Херсонщині запрацював сайт «Доступні ліки», де розміщено перелік безкоштовних медикаментів, наявних у лікарнях області. Коли аптеки ввійдуть до єдиної системи з департаментом охорони здоров’я облдерж-адміністрації, запрацює реімбурсація — вартість ліків відшкодовуватимуть пацієнтам, хворим на цукровий діабет, серцево-судинні недуги та бронхіальну астму. На цей рік для цього передбачено 16 мільйонів гривень.

Серед проблем, які гальмують реформу в області, — кадрові і матеріально-технічні. Так, укомплектованість центрів первинної допомоги становить 56,5%, забезпеченість автотранспортом — 36,7, обладнанням — 33,8, комп’ютерною технікою — лише 12.