Україна представила на розгляд 3-го комітету Генеральної Асамблеї ООН проект оновленої резолюції «Становище у галузі прав людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)».
Це необхідний крок, оскільки жодного з положень резолюції Генасамблеї ООН 71/205 «Ситуація з правами людини в АР Крим та м. Севастополь (Україна)», ухваленої 19 грудня 2016 року, Росія так і не виконала. Це серед іншого підтверджує нещодавня тематична доповідь управління Верховного комісара ООН з прав людини. Саме тому Україна просуватиме жорсткіший документ, який не просто посилить положення резолюції 2016 року, а й міститиме нові важливі елементи. Про це напередодні повідомив журналістам міністр закордонних справ Павло Клімкін.
Це насамперед забезпечення міжнародної підтримки України в питанні деокупації Криму. Окремий наголос буде зроблено на необхідності виконання Росією рішення Міжнародного суду ООН у справі Україна проти РФ та надання доступу до півострова міжнародним моніторинговим місіям.
Проект резолюції засуджує незаконне застосування агресором на тимчасово окупованій території України правової системи РФ, експропріацію української власності, автоматичне поширення російського громадянства на резидентів Криму, незаконний призов кримчан до лав російської армії, що заборонено міжнародним гуманітарним правом.
«Світ має називати речі їхніми іменами: йдеться про злочини Росії в окупованому українському Криму, — наполягає Павло Клімкін. — І ми привертаємо до них увагу міжнародного співтовариства не лише мовою резолюцій».
Очільник МЗС анонсував і започаткування інформаційної кампанії #CrimeaIsBleeding, в центрі уваги якої долі кримчан, що з гідністю протистоять репресіям та іншим випробуванням російського окупаційного режиму. «Їхні особисті історії, історії мужності та гідності — це наша відповідь тим, хто закликає Україну забути чи продати Крим», — цитує слова урядовця прес-служба МЗС.
Першим свою історію розповів заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, якого майже три роки російські окупанти незаконно утримували у в’язниці. Нові історії про злочини російських окупантів та незламність українців у Криму з’являтимуться в межах кампанії щотижня. Українська дипломатія поширюватиме їх на всіх можливих міжнародних майданчиках.
Кампанія має стати спільним проектом, зауважує Павло Клімкін, закликаючи долучитися до неї українські та міжнародні ЗМІ, громадянське суспільство, студентство та українську діаспору за кордоном.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»