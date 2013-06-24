Якщо ваші близькі або знайомі, які мешкають у районі техногенної катастрофи, не виходять на зв’язок, терміново повідомте про це на гарячу лінію Уповноваженого: 0 800 339 247. Про це повідомляє Урядовий портал.

Мешканці тимчасово окупованих територій можуть скористатися Viber або WhatsApp за телефоном: (095) 896-04-21.

Вся інформація буде передана пошуковцям Уповноваженого та рятувальним службам для надання термінової допомоги.

Уповноважений зі зниклих безвісти закликає громадян у зоні підтоплення дотримуватись вимог рятувальників, правоохоронців і військових, подбати про тих, хто не може захистити себе самостійно.

У разі неможливості надати допомогу вашим сусідам та іншим мешканцям населеного пункту просимо повідомляти про людей у небезпеці на телефони рятувальних служб.